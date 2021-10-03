Таку думку Зеленський озвучив під час брифінгу у Трускавці. Загалом він схвально оцінив роботу Ради національної безпеки та оборони.

Важливо Працює потужно, олігархи та зрадники відчувають тиск, – Зеленський про РНБО

Володимир Зеленський переконаний, що лише за його каденції орган нарешті запрацював і виглядає достатньо потужним. На закиди щодо занадто активної діяльності РНБО Зеленський відповів так:

А що вони собі дозволяють? На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Не правильно це? Нема питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде.

Які рішення чекати від РНБО у майбутньому

Український президент окреслив кілька тем, які РНБО планує розглянути РНБО. Серед них:

постачання вугілля та надра;

контрабанда.

Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також порушать на засіданнях РНБО. Важливо всім нам прожити опалювальний період і гідно його пройти, попри всі ризики,

– підсумував президент.

Як минуло останнє засідання РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що орган ухвалив новий пакет санкцій. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання, яке відбулося 17 вересня. Відтак: