Глава держави зазначив, що Рада національної безпеки й оборони постійно тисне та перешкоджає роботі фінансових груп, олігархів і зрадників країни.

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Володимир Зеленський переконаний у тому, що суспільство також позитивно оцінює роботу органу.

Важливо, що в нас з'явилось РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце,

– сказав президент.

Минуле засідання РНБО

Востаннє РНБО збиралася 17 вересня, під час засідання ухвалили новий пакет санкцій.

Понад 80 осіб опинилися у санкційному списку через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ще 7 – потрапили під обмеження через отруєння Олексія Навального.

Ми впевнені, що на цих територіях (ОРДЛО – 24 канал) Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,

– сказав на брифінгу Олексій Данілов.

За його словами, процес виявлення злочинців продовжується. Іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.

За отруєння Навального

Олексій Данілов додав, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти 7 співробітників ФСБ.

Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.

Зауважте! До цього Рада нацбезпеки наклала санкції через переслідування жителів окупованого Криму. Також тоді під обмеження потрапили Ігор Гужва, Анатолій Шарій та Андрій Деркач.

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