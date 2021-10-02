Глава держави зазначив, що Рада національної безпеки й оборони постійно тисне та перешкоджає роботі фінансових груп, олігархів і зрадників країни.
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Володимир Зеленський переконаний у тому, що суспільство також позитивно оцінює роботу органу.
Важливо, що в нас з'явилось РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце,
– сказав президент.
Минуле засідання РНБО
Востаннє РНБО збиралася 17 вересня, під час засідання ухвалили новий пакет санкцій.
- Понад 80 осіб опинилися у санкційному списку через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- Ще 7 – потрапили під обмеження через отруєння Олексія Навального.
Ми впевнені, що на цих територіях (ОРДЛО – 24 канал) Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,
– сказав на брифінгу Олексій Данілов.
За його словами, процес виявлення злочинців продовжується. Іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.
За отруєння Навального
- Олексій Данілов додав, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти 7 співробітників ФСБ.
- Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.
Інші засідання РНБО: коротко
- РНБО 18 червня впровадила персональні санкції проти оліграхів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Тоді й затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Після цього засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення штаму Дельта.
- Рада національної безпеки й оборони зібралася у п'ятницю, 16 липня. Обговорили питання санкційної політики, створення системи моніторингу за олігархами та посилення карантину.