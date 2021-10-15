Під обмеження потрапили 237 людей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До речі Оборонка, біобезпека і санкції: які питання обговорили на засіданні РНБО

За що ввели санкції

Данілов розповів, що ці люди були причетні до проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму та на Донбасі.

Щоправда, імен підсанкційних осіб Данілов не назвав. Ймовірно, перелік оприлюднять згодом.

Зверніть увагу! Засідання РНБО 15 жовтня скликав президент Володимир Зеленський. Крім санкцій, прийняли й інші рішення. Наприклад, російській мережі супермаркетів Mere заборонили працювати в Україні. Також вперше з часів Незалежності ухвалили План оборони України.

Попередні санкції через вибори на окупованих територіях

На засіданні РНБО 17 вересня ввели санкції проти низки росіян та російських компаній. Також – через проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях. До санкційного списку потрапили 33 кандидати в депутати Держдуми та 54 члени так званих "виборчих комісій".

Проти цих осіб запровадили повний пакет обмежень. Зокрема, він включає заборону в'їзду на територію України та блокування всіх активів.

Вже 5 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій.