За словами Данілова, наразі на території країни функціонує один супермаркет – у Білій Церкві. Його діяльність секретар РНБО схарактеризував як "щось там пораються".
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Хотів вас попередити, що на сьогодні тільки єдине місто – це Біла Церква. Там вони ще, скажімо так, щось там пораються. Але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни,
– наголосив Данілов.
Mere в Україні: головне
Влітку 2021 року мережа Mere анонсувала відкриття в Україні 40 супермаркетів.
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