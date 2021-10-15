За словами Данілова, наразі на території країни функціонує один супермаркет – у Білій Церкві. Його діяльність секретар РНБО схарактеризував як "щось там пораються".

Зауважте Оборонка, біобезпека і санкції: які питання обговорили на засіданні РНБО

Хотів вас попередити, що на сьогодні тільки єдине місто – це Біла Церква. Там вони ще, скажімо так, щось там пораються. Але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни,

– наголосив Данілов.

Mere в Україні: головне

Влітку 2021 року мережа Mere анонсувала відкриття в Україні 40 супермаркетів.

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