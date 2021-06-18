Олексій Данілов прокоментував ситуацію на брифінгу за підсумками засідання РНБО. Він запевнив, що вони дослідили питання відкриття російських супермаркетів.
До теми Данілов пригрозив меру Миколаєва через російський магазин: що відповів Сенкевич
В Україні не відкриватимуть російські магазини
Олексій Данилов запевнив, що мережа магазинів Mere в Україні "працювати не буде".
Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети,
– заявив секретар РНБО.
Йому також прикро, якщо мери й депутати Миколаєва не розуміють цього, адже вони також відповідальні за це. Ба більше, повноважень у них вистачає й "ними потрібно користуватись".
Коротка передісторія
- 14 червня російська мережа магазинів Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.
- Згодом повідомляли про ймовірне відкриття магазину Mere в Миколаєві. Адже він там вже діяв у 2020 році, та його закрили через труднощі з товарами.
- 15 червня Олексій Данілов заявив, що це провокація. Він також пригрозив міській владі Миколаєва.
- Натомість міський голова Олександр Сенкевич відповів, що місцева влада не має повноважень дозволяти або забороняти роботу магазинів.