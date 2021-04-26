Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал недавние скандалы с нардепами из "Слуги народа" Евгением Шевченко и Николаем Тищенко. Что касается поступка последнего, то руководитель ОП считает, что устраивать вечеринку во время локдауна было неправильно. А действиям Шевченко, который летал на встречу к Лукашенко, должна дать оценку фракция.

Свое мнение относительно ситуации со "слугами народа" Ермак высказал в интервью.

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Оценку нардепам должна давать фракция, – Ермак

Я считаю, что Николай поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он находится. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот,

– рассказал Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что есть официальная позиция государства и президента Украины. Итак, соответствует ли ей поездка Евгения Шевченко – должна дать оценку фракция. Однако Ермак подчеркнул, он оценивает поступок Шевченко негативно.

Тищенко устроил вечеринку, когда Киев был на локдауне

Нардеп Николай Тищенко устроил празднование дня рождения жены Аллы Барановской в столичном отеле. В это время в Киеве действовали строгие карантинные ограничения красной зоны.

Кадры с вечеринки обнародовали журналисты. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения условий карантина. Тищенко отметил, что праздник происходил в гостиничном номере, а также, что гости делали тесты на коронавирус. Штраф за правонарушение будет платить отель.

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Шевченко встретился с Лукашенко в Минске

Относительно Шевченко, то он наведался в Минск и встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Нардеп отметил, что для него честь познакомиться с диктатором. Проступки Тищенко и Шевченко обсудили на онлайн-заседании фракции. Вероятно, что вопрос об исключении Шевченко решат в ближайшее время.