Николай Тищенко рассказал, что после скандальной вечеринки он уже разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер посоветовал Тищенко "работать".

Во время разговора с журналистами Тищенко не ответил на вопрос, какое решение приняла фракция "Слуги народа" после скандальной вечеринки. Кроме того, народный избранник не рассказал, заплатил ли уже штраф.

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В то же время Тищенко рассказал о реакции президента на скандал. По словам политика, Зеленский сказал: "работай, Коля. Лучше всех работай".

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