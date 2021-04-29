Тищенко рассказал, что сказал ему Зеленский после скандальной вечеринки
Николай Тищенко рассказал, что после скандальной вечеринки он уже разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер посоветовал Тищенко "работать".
Источник:"Цензор НЕТ"
Во время разговора с журналистами Тищенко не ответил на вопрос, какое решение приняла фракция "Слуги народа" после скандальной вечеринки. Кроме того, народный избранник не рассказал, заплатил ли уже штраф.
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В то же время Тищенко рассказал о реакции президента на скандал. По словам политика, Зеленский сказал: "работай, Коля. Лучше всех работай".
Вечеринка Тищенко: главное
- Николай Тищенко 19 апреля устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование в киевском отеле Fairmont прервал визит правоохранителей.
- Среди гостей вечеринки журналисты зафиксировали нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина и главу Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко.
- По словам Тищенко, он не нарушил карантин, ведь празднование "прошло именно в гостиничном номере, а не ресторане отеля". В то же время политик признал, что "ситуация могла возмутить украинское общество".
- Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию поступки Тищенко возмутили. По словам Арахамии, "мне кажется, так, как он это делает, а потом еще какие-то отмазки пишет в своем фейсбуке, так не может быть".
- В "Слуге народа" размышляют над наказанием для нардепа. Нардеп Роксолана Пидласа даже заявила о возможном исключении Тищенко из фракции.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал скандал. Он заявил, что "Николай поступил неправильно".
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