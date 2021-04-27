"Слуги народа" изначально заявляли, что создадут этический кодекс депутата. Однако он не помог, ведь члены партии уже неоднократно попадают в скандал. В частности, последними были Николай Тищенко и Евгений Шевченко.

Несмотря на все скандалы, нардепов из фракции не исключают. На это есть свои определенные причины.

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Политтехнолог Борис Тизенгаузен пояснил, что и Тищенко, и Шевченко все равно на политическую репутацию свою и коллег.

На многочисленные вопросы о "чистке" в своих рядах, руководство партии лишь вздыхает и оправдывается. Мол, уже и так многим показали на выход. Более того, это влияет на рейтинг.

Как только выгонят нескольких, сразу оппозиция начнет использовать это для троллинга Зеленского, для рассказа об отсутствии коалиции. Негативный медийный эффект будет еще большим,

– отметил политолог Олег Саакян.

Такие действия точно затронут рейтинг самого президента Владимира Зеленского. Несмотря на то, что поддержка "Слуг народа", которые пришли к власти под именем президента, стремительно развалилась – поддержка Зеленского пока снизилась лишь на незначительные 5%. Именно поэтому президент самостоятельно не будет наводить порядок в партии, ведь навлечет скандал и на себя.

Последние скандалы вокруг "слуг": коротко

Николай Тищенко устроил вечеринку в разгар пандемии, когда в Киеве действовали жесткие ограничения. В одном из киевских отелей он с друзьями праздновал день рождения жены.

Нардеп пробовал оправдаться, сказав, что "у него молодая семья". Такой фразой он еще больше всколыхнул сеть.

В то же время Евгений Шевченко попал в скандал из-за того, что поехал в Беларусь и встретился там с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Он отметил, что давно хотел с ним познакомиться.

Тищенко устроил вечеринку на день рождения жены, несмотря на карантин: видео