Микола Тищенко розповів, що після скандальної вечірки він вже розмовляв з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер порадив Тищенку "працювати".

Під час розмови з журналістами Тищенко не відповів на запитання, яке рішення ухвалила фракція "Слуги народу" після скандальної вечірки. Окрім того, народний обранець не розповів, чи вже заплатив штраф.

Актуально Зеленського будуть тролити, – політолог про те, чому Тищенка та Шевченка не виключають з фракції

Водночас Тищенко розповів про реакцію президента на скандал. За словами політика, Зеленський сказав йому: "працюй, Колю. Краще за всіх працюй".

Вечірка Тищенка: головне