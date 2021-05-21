Тищенку оголосили офіційну догану. Щонайменше, так стверджує голова фракції "слуг" Давид Арахамія.

До теми Карантинна вечірка Тищенка: який штраф готель заплатить за порушення

Чи покарали у фракції Миколу Тищенка за карантинну вечірку

Чи зазнав Микола Тищенко бодай якогось покарання за те, що організував у квітні вечірку під час локдауну в день народження дружини? На це питання відповів журналістам очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану,

– сказав він.

"Радіо Свобода" цю ж Інформацію підтвердили інші народні депутати з монобільшості – Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Важливо зауважити, що Тищенко зберіг усі свої посади в партії. Він також залишається заступником голови фракції у парламенті.

Про яку вечірку мовиться і чому за неї покарали Тищенка

18 квітня у мережі з'явилося відео, яке засвідчило, що "слуга" Микола Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv до дня народження своєї дружини. На заході було чимало гостей – без масок.

І все б, може, й нічого, але тоді у Києві діяли суворі карантинні обмеження, українська столиця була у червоній зоні епідемічної небезпеки через COVID-19.

19 квітня у поліції Києва повідомили, що розпочали через подію кримінальне провадження. Хоча сам Микола Тищенко заявляв, що святкування не було порушенням локдауну, бо відбувалося тільки в номерах готелю, а не в ресторані.

Вечірка Тищенка: дивіться відео

До слова Тищенко заявив, що давно продав усі свої ресторани