Нардепи почали голосно з'ясовувати стосунки і штовхали одне одного. Трансляцію засідання на телеканалі Рада перервали, а у залі оголосили перерву.

Тим часом "Справжній рудикопад": місцеві організації "Голосу" хочуть, щоб лідерка склала повноваження

З чого почалася сутичка у Раді

Нардеп від "Слуги народу"" Микита Потураєв із трибуни заявив, що деякі фракції у Раді потрібно "знищити" чи "розстріляти". Це викликало обурення в Раді, після чого до нього підбігли нардепи із ОПЗЖ. До них приєдналися "Слуги народу" і тоді почалася тиснява.

Згодом Потураєв вибачився за свої слова.

Мої слова сприйняли як образу і заклик до насильництва. Я приношу за це вибачення,

– сказав Микита Потураєв.

Він додав: переконаний, що жодна людина у Верховній Раді не заслуговує на репресії.

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