У Верховній Раді скасували переатестацію моряків

Закон "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу" прийняли 29 червня. Його підтримали 330 нардепів.

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Повторне підтвердження кваліфікації моряків створювало значне навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Крім того, ця структура була повністю корумпованою.

Водночас цей документ підтримали в антикорупційному комітеті парламенту. У січні 2021 року пройшла всеукраїнська акція моряків проти корупції в Міністерстві інфраструктури.

Що передбачає законопроєкт №3944

Новий документ передбачає скасування вимоги щодо обов'язкової періодичної переатестації моряків. Моряки отримуватимуть повторне підтвердження диплома не пізніше ніж через 5 років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів якщо:

є придатними для роботи за станом здоров'я;

мають чинні свідоцтва про схвалену обов'язкову підготовку;

мають підтвердження Морською адміністрацією стажу роботи на суднах/ закінчення схваленого курсу підготовки.

Крім того, аби отримати підтвердження диплому для роботи на танкерах необхідними умовами є стаж роботи на судні та успішне закінчення схваленого навчального курсу.