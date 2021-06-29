В Верховной Раде отменили переаттестацию моряков

Закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа" приняли 29 июня. Его поддержали 330 нардепов.

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Повторное подтверждение квалификации моряков создавало значительную нагрузку на должностных лиц Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Кроме того, эта структура была полностью коррумпированной.

В то же время этот документ поддержали в антикоррупционном комитете парламента. В январе 2021 года прошла всеукраинская акция моряков против коррупции в Министерстве инфраструктуры.

Что предусматривает законопроект №3944

Новый документ предусматривает отмену требования по обязательной периодической переаттестации моряков. Моряки будут получать повторное подтверждение диплома не позднее чем через 5 лет с даты выдачи предыдущего подтверждения без сдачи экзаменов если:

являются пригодными для работы по состоянию здоровья;

имеют действующие свидетельства об одобренной обязательной подготовке;

имеют подтверждение Морской администрацией стажа работы на судах/окончания одобренного курса подготовки.

Кроме того, чтобы получить подтверждение диплома для работы на танкерах необходимыми условиями являются стаж работы на судне и успешное окончание одобренного учебного курса.