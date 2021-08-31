Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що приблизно половина внесених правок є спамом для затягування процесу.

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Коли можуть ухвалити документ

За словами Кравчук, законопроєкт про олігархів хотілося б побачити на голосуванні під час другого пленарного тижня. Вона сподівається, що документ ухвалять у другій половині вересня.

Втім, до нього ще однозначно будуть потрібні додаткові законопроєкти. Зокрема, це стосується антимонопольного законодавства та фінансування партій.

Додаткові законопроєкти будуть потрібні, але треба зробити цей крок і назвати речі своїми іменами,

– наголосила нардепка.

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Кравчук також зауважила, що вплив українських олігархів на парламент є високим. За її словами, завдяки монобільшості ухвалюють багато рішень, але попри це є постійні намагання їх "збити".

Законопроєкт про олігархів: що відомо