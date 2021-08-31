Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що приблизно половина внесених правок є спамом для затягування процесу.
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Коли можуть ухвалити документ
За словами Кравчук, законопроєкт про олігархів хотілося б побачити на голосуванні під час другого пленарного тижня. Вона сподівається, що документ ухвалять у другій половині вересня.
Втім, до нього ще однозначно будуть потрібні додаткові законопроєкти. Зокрема, це стосується антимонопольного законодавства та фінансування партій.
Додаткові законопроєкти будуть потрібні, але треба зробити цей крок і назвати речі своїми іменами,
– наголосила нардепка.
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Кравчук також зауважила, що вплив українських олігархів на парламент є високим. За її словами, завдяки монобільшості ухвалюють багато рішень, але попри це є постійні намагання їх "збити".
Законопроєкт про олігархів: що відомо
- Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання РНБО ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Президент 2 червня вніс документ у Верховну Раду. Наступного дня законопроєкт передали на розгляд у Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Питання про те, чи вносити людину до реєстру олігархів, розв'язуватиме Рада національної безпеки та оборони.
- Українці песимістично налаштовані щодо президентського законопроєкту. Згідно з опитуванням КМІС, 56,4% громадян вважають, що він не є загрозою для олігархів.