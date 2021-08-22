Секретар РНБО пояснив, що мовиться про повернення у 1991 рік. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню "Сьогодні".

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Політик зазначив, що необхідно розібратися, "як так сталось, що Україна, яка була №1 за багатьма галузями, сьогодні, на жаль, не є країною мрії".

Нічого страшного нема, ніхто не буде висіти на дибі. У нас не шаріат, у нас не будуть закидати камінням чи бити палками, щоб знищити цю людину,

– сказав Олексій Данілов.

За його словами, необхідно розуміти, що відбувається для того, щоб на майбутнє мати кроки для розвитку держави, а не окремих посадових осіб.

Розподілу бізнесу не буде

Секретар Ради нацбезпеки й оборони розповів, що сьогодні "ніякого розподілу великого бізнесу відбуватись на вже не може".

Він вже сформований. Але треба привести його у відповідність до цілей і завдань, які є перед державою,

– зауважив він.

Політик наголосив, що не дозволено купувати депутатів чи закони. Водночас законопроєкт з деолігархізації дає можливість почати наводити лад.

Зверніть увагу! Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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