Секретарь СНБО объяснил, что говорится о возвращении в 1991 год. Об этом он сообщил во время интервью изданию "Сегодня".

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Политик отметил, что необходимо разобраться, "как случилось, что Украина, которая была №1 по многим отраслям, сегодня, к сожалению, не является страной мечты".

Ничего страшного нет, никто не будет висеть на дыбе. У нас не шариат, у нас не будут закидывать камнями или бить палками, чтобы уничтожить этого человека,

– сказал Алексей Данилов.

По его словам, необходимо понимать, что происходит для того, чтобы в будущем иметь шаги для развития государства, а не отдельных должностных лиц.

Распределения бизнеса не будет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны рассказал, что сегодня "никакого распределения большого бизнеса происходить на уже не может".

Он уже сформирован. Но надо привести его в соответствие с целями и задачами, стоящими перед государством,

– отметил он.

Политик отметил, что не разрешено покупать депутатов или законы. В то же время законопроект с деолигархизацией дает возможность начать наводить порядок.

Обратите внимание! Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украину.

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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