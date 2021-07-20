Конечную версию закона, который в народе называют "об олигархах", планируют принять уже на сессии осенью. Об этом в интервью рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Напомним За закон против олигархов проголосуем в сентябре, – Кравчук
Среди "слуг" олигархов нет
Глава партии "Слуга народа" подтвердил, что закон в любом случае примут на следующей сессии осенью. Что касается того, попадут ли в список олигархов по критериям, которые предусматривает закон, народные депутаты, Корниенко ответил утвердительно. Впрочем, он отказался называть их имена.
Надо посмотреть, какой будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5 человек могут претендовать. Называть коллег не буду,
– сказал нардеп.
Корниенко добавил, что из фракции "Слуга народа" в этот список никто не попадает.
Больше 1200 правок в закон об олигархах
Глава президентской партии отметил, что закон является фундаментальным и во многих изменениях нет смысла. Лучше, по мнению главы партии, сосредоточить усилия на усовершенствовании смежного законодательства.
Там можно играться какими-то терминами, сроками... коллеги внесли 1230 правок, и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не менял. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства,
– рассказал Александр Корниенко.
Среди того, над чем стоит поработать, Корниенко выделил:
- антитрастовое законодательство,
- законопроект об антимонопольном комитете,
- законопроект о медиа, который долго уже ждет своего времени.
Законопроект об олигархах: главное
- В начале июля нардепы поддержали в первом чтении законопроект об олигархах.
- Его инициатором выступил Владимир Зеленский после одного из заседаний СНБО.
- Впрочем, чтобы принять законопроект в целом, необходимо рассмотреть целый ряд правок, которые уже подали нардепы.
- Сделать это во время V сессии Верховной Рады не успели.
- Украинцы пессимистично настроены относительно президентского законопроекта. Согласно опросу, проведенному КМИС, 56,4% граждан считают, что он не будет действенным.