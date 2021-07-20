Кінцеву версію закону, який у народі називають "про олігархів" планують ухвалити вже на сесії восени. Про це в інтерв'ю розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Серед "слуг" олігархів немає

Глава партії "Слуга народу" ствердив, що закон у будь-якому випадку ухвалять на наступній сесії восени. Щодо того, чи до списку олігархів за критеріями, які передбачає закон, потраплять народні депутати, Корнієнко відповів ствердно. Втім, він відмовився називати їхні імена.

Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5 осіб може претендувати. Називати колег не буду,

– сказав нардеп.

Корнієнко додав, що з фракції "Слуга народу" до цього списку ніхто не потрапляє.

Понад 1200 правок до закону про олігархів

Глава президентської партії відзначив, що закон є фундаментальним і у багатьох змінах немає сенсу. Краще, на думку голови партії, зосередити зусилля над удосконаленням суміжного законодавства.

Там можна гратися якимись термінами, строками… колеги внесли 1230 правок і цікаво, що саме в них. Концептуально, я би в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства,

– розповів Олександр Корнієнко.

Серед того, над чим варто попрацювати, Корнієнко виділив:

антитрастове законодавство,

законопроєкт про антимонопольний комітет,

законопроєкт про медіа, який довго вже чекає свого часу.

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