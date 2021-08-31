Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что примерно половина внесенных правок является спамом для затягивания процесса.

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Когда могут принять документ

По словам Кравчук, законопроект об олигархах хотелось бы увидеть на голосовании во время второй пленарной недели. Она надеется, что документ примут во второй половине сентября.

Впрочем, к нему еще однозначно потребуются дополнительные законопроекты. В частности, это касается антимонопольного законодательства и финансирования партий.

Дополнительные законопроекты будут нужны, но надо сделать этот шаг и назвать вещи своими именами,

– подчеркнула нардеп.

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Кравчук также отметила, что влияние украинских олигархов на парламент является высоким. По ее словам, благодаря монобольшинству принимают много решений, но несмотря на это есть постоянные попытки их "сбить".

Законопроект об олигархах: что известно