Про це розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, до законопроєкту надійшли деякі дуже змістовні правки, які містять приблизно 10 – 12 сторінок тексту.

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Що пропонують змінити нардепи

Як розповів Железняк, його колеги пропонують змінити орган, який буде ухвалювати рішення щодо визнання певної особи олігархом, а також деталізувати цю процедуру.

Значна кількість правок до законопроєкту стосується визначення Нацагентства з питань запобігання корупції як головного органу для визнання олігархів та надання йому права розслідувати й вивчати усі обставини.

Для цього пропонують розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів,

– розповів нардеп.

Зверніть увагу! Раніше повідомляли, що питання про внесення конкретної людини до реєстру розв'язуватиме Рада національної безпеки та оборони.

Також олігархів хочуть зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ. Водночас будь-яка концентрація бізнесу за їхньої участі обов'язково повинна відбуватися з дозволом від Антимонопольного комітету.

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За словами Железняка, є багато пропозицій про додаткові заборони для олігархів. Наприклад, обіймати керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також є "досить небезпечні" правки з погляду цензури. Зокрема, пропонують ввести стандарти надання інформації від ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха.

Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань,

– наголосив нардеп.

Водночас інформаційні матеріали не можуть популяризувати або містити пропаганду держави-агресорки та визнавати чи виправдовувати окупацію українських територій.

Законопроєкт про олігархів: коротко

Володимир Зеленський у червні вніс у Верховну Раду законопроєкт про статус олігарха в Україні. Він передбачає створення відповідного реєстру. Туди потраплять ті, хто відповідає щонайменше 3 із 4 передбачених критеріїв.

Парламент у липні підтримав ініційований президентом документ у першому читанні.

За даними опитування КМІС, 56,4% українців вважають, що цей закон не є загрозою для олігархів.

Текст публікації Ярослава Железняка у телеграмі:

Ну що, хочете трохи інсайду про підготовку законопроєкту про олігархів (№5599) до другого читання?

Загальні відомості:

- До закону надіслали 1 257 правок. Вийшло трохи більше ніж 500 сторінок (пачка А4);

- Відверто спамових майже немає;

- Очевидних лідерів по правках теж немає. Всі подавали плюс-мінус нормальну кількість правок в рамках пристойності;

- Є правки дуже змістовні. На 10 – 12 сторінок тексту. Найбільша – на 18 сторінок від потужного авторського колективу.

Щодо ключових напрямів змін, які пропонують колеги:

Пропонується змінити орган, який буде ухвалювати рішення щодо визначення фізособи олігархом і значно деталізувати цю процедуру. Депутатами запропоновані наступні варіанти:

Кабміном за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органа;

Спеціально створеною Комісією при НАЗК;

Комісією з 7 людей, де більшість – представники міжнародних організацій (моя правка).

Велика кількість правок стосується визначення НАЗК як головного органа для визнання олігархом і, як наслідок, надання НАЗК права здійснювати розслідування та вивчення усіх обставин. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів. Олігархів хочуть зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ. Багато правок про уточнення / додавання критеріїв, за якими можуть когось визначити як олігарха. Розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі Президента і так далі. Багато пропозицій, якими додаються додаткові заборони для олігархів. Наприклад, пропонують заборонити їм обіймати керівні посади в органах державної влади й місцевого самоврядування. Є досить небезпечні з погляду цензури правки! ️Пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха. Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань. Така інформація (на думку депутатів) повинна відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію або пропаганду органів держави-агресора і їхніх окремих дій, не можуть виправдовувати або визнавати правомірною окупацію території України.

Скоро опублікую саму таблицю.