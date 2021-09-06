Об этом рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, к законопроекту поступили некоторые очень содержательные правки, которые содержат примерно 10 – 12 страниц текста.

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Что предлагают изменить нардепы

Как рассказал Железняк, его коллеги предлагают изменить орган, который будет принимать решение о признании определенного человека олигархом, а также детализировать эту процедуру.

Значительное количество поправок в законопроект касается определения Нацагентства по предупреждению коррупции как главного органа для признания олигархов и предоставления ему права расследовать и изучать все обстоятельства.

Для этого предлагают расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов,

– рассказал нардеп.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что вопрос о внесении конкретного человека в реестр будет формировать Совет национальной безопасности и обороны.

Также олигархов хотят обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ. В то же время любая концентрация бизнеса с их участием обязательно должна происходить с разрешением от Антимонопольного комитета.

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По словам Железняка, есть много предложений о дополнительных запретах для олигархов. Например, занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также есть "достаточно опасные" правки с точки зрения цензуры. В частности, предлагается ввести стандарты предоставления информации от СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха.

Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов,

– подчеркнул нардеп.

В то же время информационные материалы не могут популяризировать или содержать пропаганду государства-агрессора и признавать или оправдывать оккупацию украинских территорий.

Законопроект об олигархах: коротко

Владимир Зеленский в июне внес в Верховную Раду законопроект о статусе олигарха в Украине. Он предусматривает создание соответствующего реестра. Туда попадут те, кто отвечает по меньшей мере 3 с 4 предусмотренных критериев.

Парламент в июле поддержал инициированный президентом документ в первом чтении.

По данным опроса КМИС, 56,4% украинцев считают, что этот закон не является угрозой для олигархов.

Текст публикации Ярослава Железняка в телеграме:

Ну что, хотите немного инсайда о подготовке законопроекта об олигархах (№5599) ко второму чтению?

Общие сведения:

– В закон прислали 1 257 правок. Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4);

– Откровенно спамовых почти нет;

– очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках приличия;

– Есть правки очень содержательные. На 10 – 12 страниц текста. Самая большая – на 18 страниц от мощного авторского коллектива.

По ключевым направлениям изменений, которые предлагают коллеги:

Предлагается изменить орган, который будет принимать решение по определению физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру. Депутатами предложены следующие варианты:

Кабмином по обращению СНБО, членов правительства или президента Украины;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или иного государственного органа;

Специально созданной Комиссией при НАПК;

Комиссией по 7 человек, где большинство – представители международных организаций (моя правка).

Большое количество поправок касается определения НАПК как главного органа для признания олигархом и, как следствие, предоставления НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов. Олигархов хотят обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ. Много поправок об уточнении / добавлении критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе Президента и так далее. Много предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Есть довольно опасные с точки зрения цензуры правки! ️Предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, в отношении которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, касающейся внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины.

Скоро опубликую самую таблицу.