Мовиться про використання поважної міжнародної інституції як ширми для намірів олігархів заблокувати процес деолігархізації. Разумков же надає цьому процесу солідний вигляд.

До теми Законопроєкт про олігархів перевірить Венеційська комісія: Разумков направив його

Поки антиолігархічний закон буде "вкриватися пилом" у Венеції, почнеться виборчий процес в Україні. Саме тому закон про деолігархізацію вже ніхто не ухвалить.

План політичного саботажу

Спочатку план колективного саботажу починався з Арсена Авакова. Ексміністр привертає свою омбудсменку Людмилу Денісову. Вона звертається до спікера Разумкова про порушення прав людини в законі про деолігархізацію.

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Після цього Разумков підкріплює своє рішення листом різних фракцій, кажучи, що лише виконав волю депутатів. Далі закон "їде" в Венеційку, де є велика черга на розгляд питань, а згодом "вмирає" повільною смертю.

Потрібен був голос "Голосу"

Разумкову було важливо отримати не тільки звернення олігархічної фракції "ОПЗЖ", куди входять олігархи Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін та Вадим Столар.

Навіть не політпартії "Європейська солідарність" олігарха Петра Порошенка. Ба більше, і не фракція "Батьківщина", де є люди Ріната Ахметова, Віктора Медведчука і навіть Миколи Злочевського.

Разумкову був потрібен лист від фракції "Голос", щоб показати широку підтримку свого рішення.

Разумков скрізь почав казати, що отримав звернення 4 опозиційних фракцій, а тому пішов до Венеційської комісії. Ви зрозуміли маніпуляцію? Якби було тільки 3 фракції, то вони були б олігархічні. Завдяки долученості "Голосу" їх уже можна називати "опозиційними".

Железняк – підписант листу

Як виявилося, Разумков справді отримав лист від "Голосу" з проханням перевірити закон про деолігархізацію у Венеційці. Читайте як "відкласти розгляд".

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Тільки легітимність такого звернення нікчемна. Фракція "Голос" розколота і вже 5 місяців не проводить засідань. Саме тому лист від "Голосу" не можна вважати позицією фракції, а лише позицією однієї особи – підписанта листа.

Зауважте! Лист від імені "Голосу" для Разумкова підписав Ярослав Железняк. Він виступив за ревізію деолігархізації Венеційської комісії, хоч при цьому прикрився всією фракцією.

Железняк написав Разумкову, що "зауваження омбудсменки є доречними" і закон "порушує права людини і його основних свобод", а "можливість ухвалення законопроєкту у нинішній редакції викликає істотну стурбованість".

Частина фракції "Голосу" в обуренні

Легітимність цього та інших звернень Железняка від імені "Голосу" оскаржують 11 депутатів фракції, які контролюють більшість голосів. Вони звернулися до спікера Разумкова не схвалювати ніяких листів Железняка від імені фракції.

Уповноважена від більшості членів фракції є Олександра Устінова. Новостворене об'єднання "Справедливість" вимагає дати їй, а не Железняку, право участі у всіх парламентських заходах від імені "Голосу".

Разумков і Железняк прикривають один одного

Железняк і Разумков не приховують дружніх відносин, публікуючи фотографії про спільне дозвілля. Звичайно, спікер Верховної Ради ігнорує звернення більшості членів "Голосу" та прикриває Железняка.



Железняк і Разумков приятелюють / Колаж 24 каналу

Железняк своєю чергою підігрує Разумкову і дає потрібні йому звернення, щоб спікер міг прикрити собі тили. Гра за лаштунками навколо зриву деолігархізації стає все більш явною.

Уповноважена із "захисту олігархів"

Окрім Разумкова та самопроголошеного керівництва фракції "Голосу" ще одним учасником "гри" є уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Це людина з найближчого оточення ображеного ексміністра Авакова. Вони разом входили до політичної партії "Народний фронт".

Денісова направила Разумкову листа з вимогою не ухвалювати закон про деолігархізацію в такому вигляді, який він є. Закон, мовляв, порушує права людини.

Залишимо "за дужками" те, наскільки це взагалі відповідає пріоритетам омбудсменки опікуватися інтересами 10 найзаможніших родин. Особливо робити це в країні, де систематично порушують права найменш захищених верств населення.



Людмила Денісова / Фото "Народний фронт"

"Дискримінація" за багатством

Денісову обурило, що "певна категорія громадян буде зазнавати дискримінації через свій майновий стан". Мовиться про так звану дискримінацію через багатство.

Уявляєте, Денісова, напевно, єдина омбудсменка у світі, якої турбує дискримінація багатіїв.

Посадовицю непокоїть, що чиновники після контактів з олігархами будуть змушені прозвітувати. Відтак, на думку омбудсменки, зустріч мала "особистий характер" та можливе "втручання в особисте та сімейне життя". Складно уявити, як такого формату зустрічі можуть проходити між чиновниками та олігархами.

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Денісова також побачила в законі "опосередковане запровадження цензури". Зрештою, вона пообіцяла оскаржувати цей закон до Конституційного Суду у разі ухвалення. Ба більше, саме вона перед голосуванням у 2 читанні порадила спікеру експертизу у Венеційську комісію.

Спікер із радістю виконав це, зігравши свою роль у глобальній виставі спротиву деолігархізації. Просто виступати з письмовими зверненнями виявилося для Денісової недостатньо.

Спротив деолігархізації на конференції олігарха

Омбудсменка мала виконати свою роль до кінця та своїми вустами озвучити спротив ідеї деолігархізації. Саме це вона і зробила, прийшовши на конференцію Ялтинської євростратегії, яку проводив Віктор Пінчук.

Зауважте! Інші представники влади, які вже заангажовані олігархами, намагаються уникати теми олігархів, щоб не наражатися на критику громадян. Денісова стала чи не єдиною чиновницею, яка публічно виступила проти деолігархізації.

На виступі вона ледь говорила українською мовою, як і її товариш Аваков. Вони були не спроможні за всі роки держслужби опанувати мову своєї країни.

Омбудсменка голосувала сама за себе

Від себе можу лише додати, що подібна омбудсменка – це ганьба для України. З першого ж дня роботи Денісової, коли вона під час обрання проголосувала сама за себе. Це навіть установив НАЗК.

На думку НАЗК, Денісова мала "приватний інтерес, пов'язаний із кар'єрним зростанням, немайновим інтересом, зумовленим повноваженнями та особливим статусом посади" омбудсмена.

Довідка. Печерський райсуд Києва закрив справу про конфлікт інтересів Денісової. Рішення ухвалили 2 липня 2018 року за часів Порошенка та роботи Авакова міністром внутрішніх справ.

Так і працює кругова порука. Спочатку тебе "відмазують" у суді твої друзі, а потім ти на прохання своїх друзів "відмазуєш" олігархів.

Скоро Денісова піде по телеканалах розповідати, якою поганою є деолігархізація. Уже немає чого втрачати після таких зашкварів.