Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив журналіст Юрій Бутусов. За його словами на місце спікера вже є охочий – це "слуга" Руслан Стефанчук.

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"Операція з відставки Разумкова можлива тільки після того як Андрій Єрмак повернеться зі США", – наголосив Бутусов.

Журналіст підкреслив, що саме керівник Офісу Президента керує усіма перемовинами з фракціями, депутатськими групами, а також іміджем та піар-технологіями у Володимира Зеленського. Відтак без нього ніхто особливих дій не вчинятиме.

Пошук приводу для конфлікту

Головний редактор видання "Цензор. НЕТ" переконаний, що наразі у Верховній Раді шукатимуть приводи для конфліктів із Разумковим. Це потрібно, щоб перевести ситуацію в особистісне протистояння.

"Після створення конфлікту, ставитимуть питання перед фракцією, мовляв, визначтеся, хто проти Разумкова", – зауважив Бутусов.

Водночас голосів за його відставку у "Слузі народу" наразі не збирають. Такі дії розпочнуться після створення непримиренного конфлікту та поділу, хто на чиєму боці.

Зараз Разумков намагається показати, що він діє в межах регламенту й хоче збереження порядку та законності, а ОП – що він на боці олігархів, тому його потрібно знищити за будь-яку ціну. Юрій Бутусов Журналіст

Боротьба з олігархами

Журналіст зазначив, що звинувачення Разумкова в співпраці з олігархами є смішними. Водночас у президента є набагато можливостей, як для роботи з ними, так і для боротьби.

Президент Зеленський особисто призначив усіх керівників силових структур України – Служби безпеки, Генпрокуратури, Державного бюро розслідувань. Окрім Національного антикорупційного бюро. Він призначив генпрокурора й керівництво Антимонопольного комітету, де керує сестра його родички. Юрій Бутусов Журналіст

Він додав, що з допомогою АМКУ та силовиків можна відібрати в олігархів незаконно надбану власність, порушити кримінальні справи, виписати підозри або обмежити їхню роботу в Україні. Однак відповідальні державні органи, які створені та отримують величезну зарплату, досі не показують результатів.

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