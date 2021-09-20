Причиною став багатостраждальний президентський законопроєкт про олігархів. "Слуги" хотіли проголосувати його чимшвидше, але в цій шаховій партії проти них зіграли Разумков і омбудсманка Людмила Денісова – проєкт закону з їхньої ініціативи відправили на аналіз Венеційській комісії.

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Законопроєкт у порядок денний спершу не потрапив. Усі фракції синхронно подали незгоду з плануванням, а "Слуга народу" – ще й написала гнівного листа спікеру.

Як реагує Разумков

З відповіддю не забарився і Разумков. Попри коронавірус він взяв участь у погоджувальній раді. У відповідь застосував головного союзника – регламент.



"Якщо говоримо, що нас не влаштовує той формат, який є сьогодні, то, думаю, з наступного тижня, збиратимемо усі пропозиції, як передбачено регламентом, всі дати обговорювати, по кожній голосувати", – сказав голова Верховної Ради.

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Він здивував досить відвертою реакцією на чутки про махінації довкола своєї ймовірної відставки.



"Хтось комусь пропонує 50 – 100 тисяч за голос за деякі відставки. Хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони зайнялись цією інформацією", – заявив Разумков.

"Слуги" не задоволені роботою Разумкова

У рідній Разумкову фракції розводять руками, а експерти кажуть – довести буде складно, тому це політтехнологічна оборона.

Дмитро Олександрович нервує, він боїться відставки. Все це вже свідчення того, що є серйозне протистояння між Разумковим і керівництвом політичної сили, до якої він сама належав свого часу. Володимир Фесенко Політолог

Загроза відставки тільки зростає. Адже публічно невдоволення роботою спікера монобільшість вже не приховує. Проте чи ініціюватимуть відставку найближчим часом – не кажуть, але натякають.



"Він очолював нашу партію на виборах, він очолював наш список на виборах, все-таки цьому має передувати зустріч голови ВР з фракцією для ставлення взаємних питань і предметної розмови", – зазначив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Чому Разумков агресивно реагує

Ба більше, зараз спікер на лікарняному і захищений трудовим законодавством, але зауважують – відставка глави парламенту у законі про регламент чітко виписана і не така вже й складна. Для винесення питання в зал достатньо ініціативи третини конституційного складу, а для голосування – 226 "за" від депутатів.

Зазвичай "слуги" дають 180-186 голосів, цілком можливо добрати голоси коштом консультацій з депутатськими групами,

– пояснив політолог Ігор Чаленко.

Можливо, тому спікер зайняв агресивну позицію, щоб зацікавити парламентську та внутрішньофракційну опозицію зберегти його на посаді. Чому Разумков, політтехнолог у минулому, вирішив іти ва-банк проти своєї рідної фракції – вже цікавіше. Поки все вказує на причетність до скандалу одного з олігархів, до якого дотична й омбудсманка Людмила Денісова.



Омбудсманка Людмила Денісова заявила що закон про олігархів порушує права людини / Фото фейсбук-сторінки Людмили Денісової

"Це мінус для Разумкова, адже він втратить посаду і може отримає на початку гроші якісь на розкрутку. Ця ситуація може бути, коли Ахметов використовує Разумкова, щоб атакувати антиолігархічний закон", – розповів доктор політичних наук та політолог Ігор Петренко.

Що може бути після звільнення спікера Верховної Ради

Закон про олігархів шляхом голосування на погоджувальній раді поставили до порядку денного цього тижня, коли головуватиме на пленарних засіданнях не Разумков. За винесення в зал законопроєкту проголосували "Слуга народу" і групи "За майбутнє" та "Довіра".

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Доля самого спікера під питанням. Адже у разі усунення з керівництва парламентом, Дмитро Разумков лишається у раді позафракційним нардепом і вже не таким цікавим для різних груп впливу.

Шанси на власну політичну силу поки оцінюють по-різному – впізнаваність не така вже й велика, але, як кажуть, вистрілити у центристській ніші на сході країни може.