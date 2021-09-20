Таку інформацію озвучив в ефірі 24 каналу голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він також висловив свою позицію з цього приводу.
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"Чи намагаються підкупити певних депутатів бонусами бюджетними і не бюджетними? Я не був свідком. Я думаю, принципову позицію мою і партії "Голос" усі точно знають", – сказав Железняк.
Нам точно це (гроші – 24 канал) не пропонували,
– додав він.
Однак те, що у парламенті намагаються зняти спікера – не заперечив. За його словами, цю інформацію знають навіть ті, хто не надто цікавиться політикою.
"Іноді його (Разумкова – 24 канал) принципова позиція і дотримання регламенту не подобається певним чиновникам", – зауважив голова фракції.
Чи підтримує Железняк відставку Разумкова
Він запевнив, що не голосуватиме за відставку спікера парламенту.
"В мене немає жодних претензій до дотримання регламенту. Не чув претензій і від представників більшості. Те, що деякі закони не проходять одразу в цілому і не підписують одразу на трибуні – це така собі претензія", – підсумував Железняк.
Железняк прокоментував ймовірну відставку Разумкова: дивіться відео
Конфлікт довкола Разумкова: що відомо
- Непорозуміння спалахнуло після того, як Дмитро Разумков направив до Венеційської комісії законопроєкт про олігархів.
- Деякі представники фракцій звинуватили його у "підігруванні олігархам" та "затягуванні деолігархізації".
- З цього приводу навіть у прямому ефірі спалахнула сутичка між Разумковим та керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
- З'явились чутки, що нардепи збирають підписи для розгляду відставки Разумкова. Спікер запевнив, що його це не лякає.
- Вже 20 вересня він звернувся до правоохоронців, адже отримав інформацію про підкуп нардепів.