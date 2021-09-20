Таку заяву голова Верховної Ради зробив під час засідання Погоджувальної Ради депутатських фракцій та груп.
Важливо Щойно надійде запит, – Разумков запевнив, що відставка його не лякає
Разумков звернувся до народних депутатів із закликом продовжувати ефективно працювати для українського суспільства.
Раджу колегам закінчувати вішати ярлики – хто та на яких олігархів працює. Тому що може вийти так, що хтось вийде на себе. Це точно не на користь ані парламенту, ані суспільству, ані державі,
– сказав він.
Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що цей пленарний тиждень буде ефективним.
Що цьому передувало
Законопроєкт про олігархів поділив парламент на 2 групи: прихильників та противників. Ті, хто виступають проти цієї законодавчої ініціативи, звинувачують у таємній роботі на олігархів. До прикладу, так сталося зовсім нещодавно, коли керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у відповідь на критику законопроєкту назвав уповноважену з прав людини Людмилу Денисову "уповноваженою з прав олігархів".
Додамо, що Денісова неодноразово наполягала на тому, що законопроєкт про олігархів порушуватиме Конституцію. Не поділяє погляди омбудсменки й нардепка Євгенія Кравчук. Вона не розуміє, чому ж уповноважена з прав людини так піклується про олігархів.
Знаєте, просто обнятись і заплакати. Як бідних олігархів дискримінують за майновою ознакою і за те, що в них там такі мільярдні статки,
– сказала Кравчук.
А політолог Володимир Фесенко заявляв, що з власних джерел знає про вплив найбагатшої людини України на Денісову.