Таку заяву голова Верховної Ради зробив під час засідання Погоджувальної Ради депутатських фракцій та груп.

Важливо Щойно надійде запит, – Разумков запевнив, що відставка його не лякає

Разумков звернувся до народних депутатів із закликом продовжувати ефективно працювати для українського суспільства.

Раджу колегам закінчувати вішати ярлики – хто та на яких олігархів працює. Тому що може вийти так, що хтось вийде на себе. Це точно не на користь ані парламенту, ані суспільству, ані державі,

– сказав він.

Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що цей пленарний тиждень буде ефективним.

Що цьому передувало

Законопроєкт про олігархів поділив парламент на 2 групи: прихильників та противників. Ті, хто виступають проти цієї законодавчої ініціативи, звинувачують у таємній роботі на олігархів. До прикладу, так сталося зовсім нещодавно, коли керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у відповідь на критику законопроєкту назвав уповноважену з прав людини Людмилу Денисову "уповноваженою з прав олігархів".

Додамо, що Денісова неодноразово наполягала на тому, що законопроєкт про олігархів порушуватиме Конституцію. Не поділяє погляди омбудсменки й нардепка Євгенія Кравчук. Вона не розуміє, чому ж уповноважена з прав людини так піклується про олігархів.

Знаєте, просто обнятись і заплакати. Як бідних олігархів дискримінують за майновою ознакою і за те, що в них там такі мільярдні статки,

– сказала Кравчук.

А політолог Володимир Фесенко заявляв, що з власних джерел знає про вплив найбагатшої людини України на Денісову.