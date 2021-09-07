Таку думку політолог озвучив в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що у цій ситуації безумовно домінує політика.
До теми Є втручання в особисте життя, – Денісова розкритикувала законопроєкт про олігархів
"Я маю інсайдерську інформацію, який саме олігарх лобіює такі кроки. Зокрема, про звернення до Венеційської комісії. Це найбагатший олігарх країни. Я про це знаю зі своїх джерел", – заявив політолог.
Фесенко: Є логічний ланцюжок
Політолог пояснив, що треба відповісти на 3 запитання, аби логічно підтвердити цю інформацію.
- До якої партії Денісова належала до того, як стала омбудсменкою?
- Хто цю партію очолював?
- На каналі якого олігарха вона найчастіше з'являється?
Якщо ми все складемо – буде очевидно. Ми побачимо сліди команди найбагатшої людини країни,
– зазначив Фесенко.
За його словами, олігарх сам не хоче вступати у конфлікт з президентською командою, але хоче торпедувати закон. "Це є доказом того, що він реально боїться цього закону", – підсумував політолог.
Фесенко пов'язав Денісову з олігархом: дивіться відео
Критика законопроєкту: аргументи Денісової
- Уповноважена з прав людини сказала, що законопроєкт нібито порушує основні закони Конституції України.
- Зокрема, мовиться про начебто втручання в особисте життя, визначення олігарха за майновим станом та його причетністю до ЗМІ. Денісова вважає, що це неприпустимо.
- Вона заявила, що краще, аби законопроєкт оцінила Венеційська комісія.
- Також додала, що останнє рішення буде за Конституційним Судом.