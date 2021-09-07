Такое мнение политолог озвучил в эфире 24 каналу. Он отметил, что в этой ситуации безусловно доминирует политика.

К теме Есть вмешательство в личную жизнь, – Денисова раскритиковала законопроект об олигархах

"Я имею инсайдерскую информацию, какой именно олигарх лоббирует такие шаги. В частности, об обращении к Венецианской комиссии. Это самый богатый олигарх страны. Я об этом знаю из своих источников", – заявил политолог.

Фесенко: Есть логическая цепочка

Политолог объяснил, что надо ответить на 3 вопроса, чтобы логически подтвердить эту информацию.

К какой партии Денисова принадлежала до того, как стала омбудсменом? Кто эту партию возглавлял? На канале которого олигарха в большинстве случаев появляется?

Если мы все сложим – будет очевидно. Мы увидим следы команды самого богатого человека страны,

– отметил Фесенко.

По его словам, олигарх сам не хочет вступать в конфликт с президентской командой, но хочет торпедировать закон. "Это является доказательством того, что он реально боится этого закона", – подытожил политолог.

Фесенко связал Денисову с олигархом: смотрите видео

Критика законопроекта: аргументы Денисовой