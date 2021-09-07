Такое мнение политолог озвучил в эфире 24 каналу. Он отметил, что в этой ситуации безусловно доминирует политика.
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"Я имею инсайдерскую информацию, какой именно олигарх лоббирует такие шаги. В частности, об обращении к Венецианской комиссии. Это самый богатый олигарх страны. Я об этом знаю из своих источников", – заявил политолог.
Фесенко: Есть логическая цепочка
Политолог объяснил, что надо ответить на 3 вопроса, чтобы логически подтвердить эту информацию.
- К какой партии Денисова принадлежала до того, как стала омбудсменом?
- Кто эту партию возглавлял?
- На канале которого олигарха в большинстве случаев появляется?
Если мы все сложим – будет очевидно. Мы увидим следы команды самого богатого человека страны,
– отметил Фесенко.
По его словам, олигарх сам не хочет вступать в конфликт с президентской командой, но хочет торпедировать закон. "Это является доказательством того, что он реально боится этого закона", – подытожил политолог.
Фесенко связал Денисову с олигархом: смотрите видео
Критика законопроекта: аргументы Денисовой
- Уполномоченный по правам человека сказала, что законопроект якобы нарушает основные законы Конституции Украины.
- В частности, говорится о якобы вмешательстве в личную жизнь, определению олигарха по имущественному положению и его причастностью к СМИ. Денисова считает, что это недопустимо.
- Она заявила, что лучше, чтобы законопроект оценила Венецианская комиссия.
- Также добавила, что последнее решение будет за Конституционным Судом.