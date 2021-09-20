Такое заявление председатель Верховной Рады сделал во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

Важно Только что поступит запрос – Разумков заверил, что отставка его не пугает

Разумков обратился к народным депутатам с призывом продолжать эффективно работать для украинского общества.

Советую коллегам заканчивать вешать ярлыки – кто и на каких олигархов работает. Потому что может получиться так, что кто-то выйдет на себя. Это точно не на пользу ни парламенту, ни обществу, ни государству,

– сказал он.

Председатель Верховной Рады также выразил надежду, что эта пленарная неделя будет эффективной.

Что этому предшествовало

Законопроект об олигархах разделил парламент на 2 группы: сторонников и противников. Те, кто выступают против этой законодательной инициативы, обвиняют в тайной работе на олигархов. К примеру, так произошло совсем недавно, когда руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ на критику законопроекта назвал уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову "уполномоченной по правам олигархов".

Добавим, что Денисова неоднократно настаивала на том, что законопроект об олигархах будет нарушать Конституцию. Не разделяет взгляды омбудсмена и нардеп Евгения Кравчук. Она не понимает, почему же уполномоченная по правам человека так заботится об олигархах.

Знаете, просто обняться и заплакать. Как бедных олигархов дискриминируют по имущественному признаку и за то, что у них там такие миллиардные состояния,

– сказала Кравчук.

А политолог Владимир Фесенко заявлял, что из собственных источников знает о влиянии самого богатого человека Украины на Денисову.