Об этом заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в эфире авторской программы Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. Она не согласна с тем, что в отношении олигархов будет применяться дискриминация по имущественному признаку.

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"Знаете, просто обняться и заплакать. Как бедных олигархов дискриминируют по имущественному признаку и за то, что у них там такие миллиардные состояния", – сказала Кравчук.

По ее словам, Денисова впервые написала такое письмо в Верховную Раду с просьбой обратиться в Венецианскую комиссию. Однако проблема в том, что в законопроект вносят правки, а комиссия будет оценивать именно первый вариант документа.

Потом снова отправлять в Венецианскую комиссию?

– отметила "слуга".

Кравчук: Пусть Денисова заботится о крымских татарах

Заместительница глава фракции отметила, что Денисова по неизвестным причинам заботится об олигархах. Однако ей стоило бы заняться более важными делами.

"Мне такая забота об олигархах очень странная. Я бы больше хотела, чтобы Денисова заботилась о крымских татарах, которым шьют дела о диверсии. Их позакрывали в СИЗО. Я почему-то в этом направлении меньше видела заявлений и работы, чем в защите олигархов", – высказалась Кравчук.

Она также добавила, что для экспертов Венецианской комиссии уже и не совсем известен термин "олигарх".

"Там его не знают. Они перешли в Европе это уже давно. Однако у нас еще с 1990-х тянется этот шлейф и сама эта система", – подытожила нардеп.

Справка. Спикер парламента Дмитрий Разумков уже обратился к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой оценить законопроект.

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Заявления Денисовой: кратко