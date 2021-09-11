Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла в ефірі авторської програми Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. Вона не згідна з тим, що щодо олігархів застосовуватиметься дискримінація за майновою ознакою.
До теми Є втручання в особисте життя, – Денісова розкритикувала законопроєкт про олігархів
"Знаєте, просто обнятись і заплакати. Як бідних олігархів дискримінують за майновою ознакою і за те, що в них там такі мільярдні статки", – сказала Кравчук.
За її словами, Денісова вперше написала такий лист до Верховної Ради з проханням звернутись до Венеційської комісії. Однак проблема у тім, що до законопроєкту вносять правки, а комісія оцінюватиме саме перший варіант документу.
Потім знову відправляти до Венеційської комісії?
– наголосила "слуга".
Кравчук: Хай Денісова піклується про кримських татар
Заступниця голови фракції зауважила, що Денісова з невідомих причин піклується про олігархів. Однак варто було б їй зайнятись важливішими справами.
"Мені отаке піклування про олігархів дуже дивне. Я б більше хотіла, щоб Денісова піклувалась про кримських татар, яким шиють справи щодо диверсії. Їх позакривали у СІЗО. Я чомусь у цьому напрямку менше бачила заяв і роботи, ніж у захисті олігархів", – висловилась Кравчук.
Вона також додала, що для експертів Венеційської комісії вже й не зовсім відомий термін "олігарх".
"Там його не знають. Вони перейшли в Європі це вже давно. Однак в нас ще з 1990-х тягнеться цей шлейф і сама ця система", – підсумувала нардепка.
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Заяви Денісової: коротко
- Уповноважена з прав людини запевняла, що законопроєкт про олігархів порушує низку законів Конституції.
- Зокрема, вона не задоволена тим, що політики повинні звітувати про зустріч з олігархом.
- Також не вважає, що причетність до ЗМІ є ознакою для статусу олігарха.
- Політолог Володимир Фесенко заявляв, що з власних джерел знає про вплив найбагатшої людини України на Денісову.