Именно после письма Денисовой к спикеру Разумкову и поддержки со стороны оппозиционных фракций указанный законопроект направили на проверку в Венецианскую комиссию. Это "Слуга народа" восприняла негативно.

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"Уполномоченная по правам олигархов"

В телеэфире 17 сентября Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа", раскритиковал действия уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой касаемо законопроекта об олигархах.

Я просто предлагаю переименовать. Придем в Раду, и я подам законопроект о переименовании уполномоченной по правам олигархов,

– заявил Арахамия.

И добавил, что уполномоченная по правам человека должна защищать права людей. Олигархов же, мол, защищать не надо, потому что "они миллиардеры".

Обратите внимание: в этот же день Арахамия уже говорил (и довольно эмоционально) , что уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно "сбивают" законопроект об олигархах.

"Баба Валя с почты"

Не понравилось Давиду Арахамии и то, что он, по его же словам, увидел в эфире одного из украинских телеканалов. Мол, там был титр "журналист CNN против законопроекта об олигархах".

Глава фракции "Слуги народа" уверен, что тот журналист даже текста закона не читал, а "уже против".

И некоторые телеканалы эту позицию сознательно тиражируют.

Таким образом Арахамия намекнул, что олигархи продолжают медиаборотьбу против документа, который им очень не нравится.

Я извиняюсь, но завтра (напишут, что – 24 канал) баба Валя с почты против закона об олигархах. Давайте мы сами разберемся,

– сказал по этому поводу Давид Арахамия.

Савик Шустер удивился такому сравнению: мол, журналист CNN, о котором речь – это Фарид Рафик Закария, известный аналитик, международный эксперт и очень влиятельный человек даже в мире.

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