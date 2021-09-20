За їхніми словами, питання його відставки ніхто не обговорює. Принаймні тому, що він наразі перебуває на лікарняному через коронавірус.
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Окрім цього, у ЗМІ з'явилась інформацію щодо нібито 100 тисяч доларів, які пропонують депутатам від "Слуги народу", щоб вони підтримали відставку Разумкова.
Кравчук: Мені не пропонували
Як повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, ніхто жодних грошей не брав. Ба більше, про таку ініціативу взагалі не чули.
Мені не пропонували (гроші за відставку Разумкова – 24 канал),
– наголосила Кравчук.
Також вона вважає, що некоректно коментувати будь-які кадрові зміни без відсутності рішення фракції. "Ще раз повторюсь, жодних підписів (за відставку – 24 канал) ніхто не збирає".
У "Слузі народу" прокоментували відставку Разумкова: дивіться відео
Коротко про можливу відставку Разумкова
- Через те, що Разумков відправив законопроєкт про олігархів на розгляд Венеційської комісії, це спровокувало конфлікт.
- Тому у ЗМІ почали поширюватися чутки про можливу відставку спікера.
- Експерти вважають, що Разумкова не зможуть звільнити, принаймні, поки він на лікарняному.