За їхніми словами, питання його відставки ніхто не обговорює. Принаймні тому, що він наразі перебуває на лікарняному через коронавірус.

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Окрім цього, у ЗМІ з'явилась інформацію щодо нібито 100 тисяч доларів, які пропонують депутатам від "Слуги народу", щоб вони підтримали відставку Разумкова.

Кравчук: Мені не пропонували

Як повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, ніхто жодних грошей не брав. Ба більше, про таку ініціативу взагалі не чули.

Мені не пропонували (гроші за відставку Разумкова – 24 канал),

– наголосила Кравчук.

Також вона вважає, що некоректно коментувати будь-які кадрові зміни без відсутності рішення фракції. "Ще раз повторюсь, жодних підписів (за відставку – 24 канал) ніхто не збирає".

Нагадаємо! Спікер Верховної Ради звернувся до антикорупційних органів, щоб вони перевірили інформацію щодо тисячі гривень, які нібито роздають олігархам за його відставку. У фракції "Голос" повідомили, що їм гроші не пропонували.

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Коротко про можливу відставку Разумкова