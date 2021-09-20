По их словам, вопрос его отставки никто не обсуждает. По крайней мере потому что он сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

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Кроме этого, в СМИ появилась информация о якобы 100 тысяч долларов, которые предлагают депутатам от "Слуги народа", чтобы они поддержали отставку Разумкова.

Кравчук: мне не предлагали

Как сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, никто никаких денег не брал. Более того, о такой инициативе вообще не слышали.

Мне не предлагали (деньги за отставку Разумкова – 24 канал),

– подчеркнула Кравчук.

Также она считает, что некорректно комментировать любые кадровые изменения без отсутствия решения фракции. "Еще раз повторюсь, никаких подписей (за отставку – 24 канал) никто не собирает".

Напомним! Спикер Верховной Рады обратился в антикоррупционные органы, чтобы они проверили информацию по тысячи гривен, которые якобы раздают олигархам за его отставку. Во фракции "Голос" сообщили, что им деньги не предлагали.

В "Слуге народа" прокомментировали отставку Разумкова: смотрите видео

Коротко о возможной отставке Разумкова