По их словам, вопрос его отставки никто не обсуждает. По крайней мере потому что он сейчас находится на больничном из-за коронавируса.
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Кроме этого, в СМИ появилась информация о якобы 100 тысяч долларов, которые предлагают депутатам от "Слуги народа", чтобы они поддержали отставку Разумкова.
Кравчук: мне не предлагали
Как сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, никто никаких денег не брал. Более того, о такой инициативе вообще не слышали.
Мне не предлагали (деньги за отставку Разумкова – 24 канал),
– подчеркнула Кравчук.
Также она считает, что некорректно комментировать любые кадровые изменения без отсутствия решения фракции. "Еще раз повторюсь, никаких подписей (за отставку – 24 канал) никто не собирает".
В "Слуге народа" прокомментировали отставку Разумкова: смотрите видео
Коротко о возможной отставке Разумкова
- Из-за того, что Разумков отправил законопроект об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии, это спровоцировало конфликт.
- Поэтому в СМИ начали распространяться слухи о возможной отставке спикера.
- Эксперты считают, что Разумкова не смогут уволить, по крайней мере, пока он на больничном.