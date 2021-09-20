Ранее депутатам якобы платили в долларах, а не гривнах. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

К теме Деньги за отставку Разумкова: в "Голосе" ответили, получали ли такое предложение

Уволят ли Разумкова в ближайшее время

Он предположил, что никакого подтверждения словам спикера не будет. Очевидно, что Дмитрий Александрович нервничает. Он боится отставки, а ее вероятность существенно возрастает.

Однако пока он на больничном – уволить его нельзя. Поэтому на этой неделе я сомневаюсь, что Разумкова будут увольнять. Володимир Фесенко Политолог

Как пояснил политолог, это было бы нарушением трудового права и он мог бы обжаловать решение. Сейчас Разумков инфицирован, поэтому не может участвовать в работе Верховной Рады.

Владимир Фесенко рассказал о возможной отставке спикера: смотрите видео

Увольнение Разумкова: главное