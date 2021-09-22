Председатель Верховной Рады в эфире одного из телеканалов прокомментировал свое возможное участие в заседании народных депутатов из "Слуги народа".

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Разумкова еще не пригласили на встречу

По состоянию на сегодня (22 сентября – 24 канал) меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не приму,

– отметил спикер Рады.

Он добавил, что не ходит в гости без приглашения.

Напомним, Разумков – первый номер избирательного списка партии президента. Однако в последнее время СМИ пишут, что между ним и монобольшинством развивается конфликт.

Справка. Глава "слуг" Александр Корниенко рассказал, что их парламентская фракция проведет сборы в Трускавце, на которые пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина, возможно также приглашение Разумкова. Кроме того, на встрече будет и Владимир Зеленский.

Конфликт Разумкова и "Слуги народа": коротко