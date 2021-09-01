Питання кадрових змін будуть активно вирішувати після повернення Володимира Зеленського зі США. Таку інформацію ЗМІ повідомила джерела у монобільшості парламенту.
До теми Новий політичний сезон в уряді: хто може потрапити під удар кадрових змін
Кому із міністрів шукають заміну
- міністру оборони Андрію Тарану,
- міністру соціальної політики Марині Лазебній,
- віцепрем'єр-міністру – міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському.
Як зазначає видання, усім трьом уже шукають заміну, однак це не так просто. "Тому що лавка запасних мала, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін", – зазначило джерело.
Водночас є інформація, що міністра юстиції та міністра культури наразі міняти не будуть.
Наприклад, Малюську не дуже любить Єрмак, але до нього приязно ставиться президент. По Ткаченку – він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту – нехай виконує,
– зазначив один із депутатів "Слуги народу".
Останні кадрові зміни в оборонці і уряді
- Наприкінці липня сталися важливі зміни у керівництві Збройних сил України та ООС.
- Новим головнокомандувачем ЗСУ 27 липня став Валерій Залужний. На цій посаді він змінив Руслана Хомчака.
- Також змінили начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача ООС.
- Володимир Зеленський ухвалив ці рішення, оскільки бачив не синергію між Міністерством оборони та ЗСУ, а конфлікти. Тому, за словами його речника, і відбулася кадрові зміни. Втім, самого міністра оборони тоді не чіпали.
- Серед інших сенсаційних змін в уряді – відставка багаторічного міністра Арсена Авакова і призначення замість нього Дениса Монастирського.
- А 18 травня Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислав Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника МОЗ Максима Степанова.