Вопросы кадровых изменений будут активно решать после возвращения Владимира Зеленского из США. Такую информацию СМИ сообщили источники в монобольшинстве парламента.
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Кому из министров ищут замену
- министру обороны Андрею Тарану,
- министру социальной политики Марине Лазебной,
- вице-премьер-министру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.
Как отмечает издание, всем троим уже ищут замену, однако это не так просто. "Потому что лавка запасных мала, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – отметил источник.
В то же время есть информация, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.
Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему дружелюбно относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет,
– отметил один из депутатов "Слуги народа".
Последние кадровые изменения в оборонке и правительстве
- В конце июля произошли важные изменения в руководстве Вооруженных сил Украины и ООС.
- Новым главнокомандующим ВСУ 27 июля стал Валерий Залужный. На этом посту он сменил Руслана Хомчака.
- Также сменили начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, командующего ООС.
- Владимир Зеленский принял эти решения, поскольку видел не синергию между Министерством обороны и ВСУ, а конфликты. Поэтому, по словам его представителя, и произошли кадровые изменения. Впрочем, самого министра обороны тогда не трогали.
- Среди других сенсационных изменений в правительстве – отставка многолетнего министра Арсена Авакова и назначение вместо него Дениса монастырского.
- А 18 мая Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислав Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Минздрава Максима Степанова.