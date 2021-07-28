По словам украинского лидера, основой для успешного функционирования сферы обороны является эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней.

Заметьте Ожидаю взаимодействия между Минобороны и ВСУ, – Зеленский о ротациях в оборонке и увольнении Хомчака

Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях,
– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что после ряда изменений ожидает более системной работы. Каждый военный должен понимать перспективы развития ВСУ.

Изменения в ВСУ: последние новости

Зеленский принял решение о смене:

  • начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Сергея Корнийчука;
  • командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ – Евгения Мойсюка;
  • командующего Операции объединенных сил – Владимира Кравченко.

Начальником Генерального штаба ВСУ назначили Сергея Шаптала. Командующим Объединенных сил –Александра Павлюка.