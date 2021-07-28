По словам украинского лидера, основой для успешного функционирования сферы обороны является эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней.

Заметьте Ожидаю взаимодействия между Минобороны и ВСУ, – Зеленский о ротациях в оборонке и увольнении Хомчака

Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что после ряда изменений ожидает более системной работы. Каждый военный должен понимать перспективы развития ВСУ.

Изменения в ВСУ: последние новости

Зеленский принял решение о смене:

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Сергея Корнийчука;

командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ – Евгения Мойсюка;

командующего Операции объединенных сил – Владимира Кравченко.

Начальником Генерального штаба ВСУ назначили Сергея Шаптала. Командующим Объединенных сил –Александра Павлюка.

Обратите внимание! Новым главнокомандующим ВСУ 27 июля стал Валерий Залужный. На этом посту он сменил Руслана Хомчака.