За словами українського лідера, основою для успішного функціонування сфери оборони є ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів.
Зауважте Очікую взаємодії між Міноборони та ЗСУ, – Зеленський про ротації в оборонці і звільнення Хомчака
Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах,
– наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що після низки змін очікує системнішої роботи. Кожен військовий має розуміти перспективи розвитку ЗСУ.
Зміни у ЗСУ: останні новини
Зеленський ухвалив рішення про зміну:
- начальника Генерального штабу Збройних Сил України – Сергія Корнійчука;
- командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ – Євгена Мойсюка;
- командувача Операції об'єднаних сил – Володимира Кравченка.
Начальником Генерального штабу ЗСУ призначили Сергія Шаптала. Командувачем об'єднаних сил – Олександра Павлюка.