Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ 28 липня. Про це мовиттся на сайті Офісу Президента.

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Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну:

начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Корнійчука;

командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка;

командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.

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