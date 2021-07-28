Президент Владимир Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ 28 июля. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении:

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Корнийчука;

командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка;

командующего Операции объединенных сил Владимира Кравченко.

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