Президент Владимир Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ 28 июля. Об этом говорится на сайте Офиса президента.
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Зеленский принял решение об изменениях в ВСУ
Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении:
- начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Корнийчука;
- командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка;
- командующего Операции объединенных сил Владимира Кравченко.
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