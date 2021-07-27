По словам украинского лидера, оборонной сфере необходимо функционировать стабильно и скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями.

Заметьте Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Зеленский подчеркнул: важно активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в ВСУ.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто из ряда вон выходящее. Если есть потребность изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – заявил президент.

Зеленский отметил, что ожидает взаимодействия на всех уровнях в ВСУ, Минобороны и структурах сектора безопасности. Это поможет повысить эффективность защиты Украины.

По словам президента, от отношений между руководителями зависит выполнение почти всех задач.

Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто из ряда вон выходящее. Если есть потребность изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать,

– заявил президент.

Изменения в Минобороны