Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу пояснив, що рішення Зеленського відображають необхідність трансформації відомства. Адже для цього потрібні насамперед зміни адміністративного складу.
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Подоляк зауважив, що президент хоче, аби Служба безпеки активізувала свою роботу поставила крапку в усіх контрабандних схемах. Адже останнім часом роботи у цьому напрямку було недостатньо.
Водночас радник очільника ОП зазначив, що відомству потрібні нові управлінські рішення, більша мобільність та швидкість в ухваленні рішень.
Врешті, потрібні доведені до логічного завершення кримінальні справи, в який мовиться про конкретні виклики нашій нацбезпеці,
– наголосив Подоляк.
Кого звільнили та з яких посад:
- Руслана Баранецького – першого заступника голови СБУ, також увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ;
- Василя Малюка – першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ;
- Олексія Корнійчука – начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;
- Віталія Монастирецького – начальника управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.
Що ще кажуть у Зеленського
У Зеленського також пояснили, що ухвалення цих кадрових рішень сприятиме забезпеченню готовності СБУ до системної трансформації, яка відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт вже опрацьовують у парламенті.
Жодної альтернативи реформі СБУ немає й не буде. Щойно парламент проголосує, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу,
– наголосив президент.
Й додав, що робота відомства повинна посилюватися вже зараз, з урахуванням змін, які чекають його у майбутньому.