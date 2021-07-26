Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу пояснив, що рішення Зеленського відображають необхідність трансформації відомства. Адже для цього потрібні насамперед зміни адміністративного складу.

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Подоляк зауважив, що президент хоче, аби Служба безпеки активізувала свою роботу поставила крапку в усіх контрабандних схемах. Адже останнім часом роботи у цьому напрямку було недостатньо.

Довідка. В ОП підкреслили, що за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів державний бюджет щороку втрачає до 300 мільярдів гривень.

Водночас радник очільника ОП зазначив, що відомству потрібні нові управлінські рішення, більша мобільність та швидкість в ухваленні рішень.

Врешті, потрібні доведені до логічного завершення кримінальні справи, в який мовиться про конкретні виклики нашій нацбезпеці,

– наголосив Подоляк.

Кого звільнили та з яких посад:

Руслана Баранецького – першого заступника голови СБУ, також увільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ;

Зверніть увагу! На місце Баранецького призначили Сергія Андрущенка. До цього він працював заступником голови СБУ.

Василя Малюка – першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ;

начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ; Олексія Корнійчука – начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;

Віталія Монастирецького – начальника управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.

Що ще кажуть у Зеленського

У Зеленського також пояснили, що ухвалення цих кадрових рішень сприятиме забезпеченню готовності СБУ до системної трансформації, яка відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт вже опрацьовують у парламенті.

Жодної альтернативи реформі СБУ немає й не буде. Щойно парламент проголосує, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу,

– наголосив президент.

Й додав, що робота відомства повинна посилюватися вже зараз, з урахуванням змін, які чекають його у майбутньому.