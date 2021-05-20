Депутати, наприклад, стоячи проводжали міністра інфраструктури Криклія. Тож, розберімо, про що звітували ексміністри перед відставкою, а що – сказати не встигли.

Читайте першу частину Міністри – на вихід: здобутки та провали Степанова, Петрашка й Криклія

Звіт Криклія

Перед тим, як його таки провели оваціями, Владислав Криклій виступив зі звітом у Раді, під час якого розповів про всі свої здобутки протягом цих довгих 20 місяців на посаді. Він порівняв себе майже із Жаном Клодом Ван Даммом.

За 20 місяців роботи, більшість із яких припало на пандемію та кризу, довелось роботи не притаманні для жодного міністра інфраструктури кроки. Ми були постійно на роздоріжжі,

– сказав Криклій.

На роздоріжжі вибору між необхідністю зупиняти транспорт та обмежувати перевезення пасажирів у вагонах, і необхідністю розвивати галузь у складні часи пандемії, щоби і грошей заробити, й місця робочі зберегти.

До досягнень ексміністр "приписав" собі, серед іншого:

будівництво аеропортів, зокрема відновлення роботи летовища в Ужгороді;

концесію портів;

прийняття закону про внутрішній водний транспорт, що аж на 63 % збільшило кількість річкових перевезень;

згадав і про безпеку дорожнього руху;

про запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР;

про систему зважування в русі;

про Укрпошту теж не забув, яка почала доставляти літнім людям ліки.

Загалом перелік дійсно виявився довгим. Однак, про що не сказав Криклій:

про проблемну Укрзалізницю, керівництво якої постійно втрапляє в скандали зі збитками, закупівлями, хабарями, тарифами для олігархів;

атестацію моряків, де корупція весь цей час не лише жила, а і процвітала;

ще є питання до будівництва і вартості доріг, утім, як сказав сам міністр, треба розбиратись у кожному конкретному випадку окремо.

Довідка. Верховна Рада проголосувала за звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури 18 травня 2021 року.

Чим запам'ятався Петрашко

Чиїй відставці ми дійсно радіємо, так це відставці міністра економіки та сільського господарства. Як його звали? Запам'ятали? Ні! А який він на вигляд, пам'ятаєте? Навряд чи. Втім, був таки один момент, який більшість згадає.

Так, новопризначений міністр переплутав трибуну з місцем президента в Раді. Усе. Це реально все, чим він запам'ятався. Бо ні до, ні після – Петрашка більше ніхто не бачив.

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Уже звітуючи, він не забув ні свої, ні чужі здобутки "приписати":

безробіття, на думку міністра, подолано;

запроваджена спрощена процедура взяття громадян на облік;

підтримка агробізнесу;

земельна реформа;

підготовлена інфраструктура для запровадження ринку землі;

ціни на продукти стабілізувалися;

дефіциту під час пандемії не було;

приватизацію розблоковано;

покращена система Prozorro;

захист національного виробника й решта не менш важливих питань.

Усі ці здобутки, про які так палко з трибуни розповідав ексміністр, можна сміливо ділити на 2, бо половину з переліченого проголосувала й ухвалила Верховна Рада, а міністру тільки то залишалось брати й впроваджувати. Іншу частину анонсував, контролював і записував собі в здобутки президент і Кабмін. Тож пан ексміністр, здається, міг би з легкістю позмагатися з тим же Шкарлетом у плагіаті.

Боротьба за Степанова

Родзинка на цьому торті зі звільнень – відставка міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який сам йти аж ніяк не збирався. Із цікавого, на захист Степанова став і комітет здоров'я нації, який не рекомендував звільнювати міністра – 7 були за, 7 були проти і 1 утримався.



Максим Степанов / Фото МОЗ

Наступними в боротьбу за Степанова включилась уже медрада при Міністерстві охорони здоров'я, яка також звернулася до Верховної Ради з вимогою не голосувати за відставку Степанова, бо відповідної заміни нема.

Сам Степанов здаватись теж не збирався. Коли шляхів до відступу вже не було, він рушив до трибуни. Нарешті ми дізнались від міністра, скільки нам коштувала доза однієї вакцини, виявляється – 7,5 долара.

Сам же Степанов вважає, що вказали йому на двері не через вакцину і вакцинацію, а через те, що він занадто активно вибивав зарплати медикам.

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Послухавши всі ці звіти, я задумалась над тим, чи дійсно проблема в міністрах? Чи проблема в тому, що вони поняття не мали, чого від них очікували. Важко судити, наскільки міністри й міністерства дієві, якщо в нас немає ані програми дій уряду, ані антикризової програми.

Ба більше, програма дій уряду на сьогодні не актуальна, як сказав Разумков. Утім, за його словами, навіть зараз цей документ прийняти немає можливості, оскільки на сьогодні ситуація аж надто стрімко змінюється. Тож кожне з міністерств зобов'язане самостійно визначити параметри своєї ефективності, а потім щотижня звітувати про їхнє виконання.



Кадрові зміни в уряді / Інфографіка 24 каналу