За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів, проти був лише один нардеп. Владислав Криклій минулого тижня сам подав до Верховної Ради заяву на звільнення.

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Владислава Криклія звільнили з Кабміну

Як зазначив Владислав Криклій під час відповіді на питання нардепів, заяву на звільнення з посади міністра його попросив написати президент Зеленський. Втім, сам Криклій з цього приводу сказав, що "це – колективне рішення, адже усі дії в міністерстві робилися командно". Тому він не може підтвердити, що це робилося під тиском.

Як зазначали у ЗМІ, до Криклія у президента начебто "накопичилося багато питань". До речі, новина про його можливе звільнення, була раптовою.

Річ у тім, що раніше розмов чи чуток про його звільнення не було. Причиною звільнення може бути його ймовірний наступник – це людина, яка очолює "Велике будівництво" Олександр Кубраков.

Що відомо про Криклія

Джерело: 24 канал

Владислав Криклій став міністром в уряді Олексія Гончарука, коли йому було лише 32 роки.

На очільній посаді у Мінінфраструктури він замінив Володимира Омеляна.

Криклій народився у Києві і закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю фінанси.

Професійну кар'єру Криклій розпочав у приватному секторі: працював начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в банку "Інтербанк".

У 2014 році перейшов на держслужбу: став радником глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Криклій раніше був учасником праволіберального руху "Люди важливі".

Під час дострокових парламентських виборів пройшов до Верховної Ради 9 скликання народним депутатом від "Слуги народу". Склав повноваження у перший день роботи парламенту та був призначений міністром інфраструктури.

Декларація Криклія