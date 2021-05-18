За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата, против был только один нардеп. Владислав Криклий на прошлой неделе сам подал в Верховную Раду заявление на увольнение.
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Владислава Криклия уволили из Кабмина
Как отметил Владислав Криклий при ответе на вопрос нардепов, заявление на увольнение с должности министра его попросил написать президент Зеленский. Впрочем, сам Криклий по этому поводу сказал, что "это коллективное решение, ведь все действия в министерстве делались командно". Поэтому он не может подтвердить, что это делалось под давлением.
Как отмечали в СМИ, к Криклию у президента якобы "накопилось много вопросов". Кстати, новость о его возможном увольнении, была внезапной.
Дело в том, что ранее разговоров или слухов о его увольнении не было. Причиной увольнения может быть его вероятный преемник – это человек, который возглавляет "Большую стройку" Александр Кубраков.
Что известно о Криклие
Источник: 24 канал
- Владислав Криклий стал министром в правительстве Алексея Гончарука, когда ему было всего 32 года.
- На руководящей должности в Мининфраструктуры он заменил Владимира Омеляна.
- Криклий родился в Киеве и закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности финансы.
- Профессиональную карьеру Криклий начал в частном секторе: работал начальником отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в банке "Интербанк".
- В 2014 году перешел на госслужбу: стал советником главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
- Криклий ранее был участником праволиберального движения "Люди важливі".
- Во время досрочных парламентских выборов прошел в Верховную Раду ІХ созыва народным депутатом от "Слуги народа". Сложил полномочия в первый день работы парламента и был назначен министром инфраструктуры.
Декларация Криклия
- В 2020 году Владислав Криклий заработал 742 тысячи гривен. Наличными он хранит 225 тысяч долларов и 180 тысяч гривен.
- Из недвижимости имеет квартиру площадью 119,6 метра квадратных в Киеве; и квартиру площадью 100,6 метра квадратных в Киеве, которой безвозмездно пользуется Валерия Шукюрова.
- Криклий имеет автомобиль Smart Fortwo, но пользуется авто Toyota Highlander, которым владеет Руфат Шокюров.
- Криклий задекларировал двое часов марки Franck Muller Casablanca и Breitling.