В Раду поступило заявление об отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия. Это случилось внезапно, ведь раньше разговоров или слухов о его увольнении не было. Причиной увольнения может быть его предполагаемый преемник Александр Кубраков.

Об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что считает ложной информацию о причастности министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"Насколько я понимаю, сейчас отношения Офиса Президента с Аваковым не очень дружеские. Насколько я знаю, Криклий не был и не является приближенным к Авакову", – сказал Рябошапка.

Экс-генпрокурор заметил, что истинную причину надо искать "в другой плоскости".

Криклия может заменить Кубраков – это человек, возглавляющий "большое строительство". Надо рассматривать в этой плоскости, это не Аваков,

– отметил Рябошапка.

Вероятные отставки Петрашко и Малюськи

Он также прокомментировал заявление об отставке министра экономики Игоря Петрашко. Назвал это "деолигархизацией".

Петрашко – представитель Олега Бахматюка, одного из олигархов. Это (отставку – 24 канал) можно оценивать как позитивный шаг,

– заверил экс-генпрокурор.

В то же время добавил, что вероятное увольнение министра юстиции Дениса Малюськи – непонятное.

"Достаточно профессиональный и компетентный как министр. Возможно, есть какие-то другие претензии к нему", – подытожил Рябошапка.

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