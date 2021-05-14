Это не Аваков, – Рябошапка предположил, почему Криклия отправляют в отставку
В Раду поступило заявление об отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия. Это случилось внезапно, ведь раньше разговоров или слухов о его увольнении не было. Причиной увольнения может быть его предполагаемый преемник Александр Кубраков.
Источник:24 канал
Об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что считает ложной информацию о причастности министра внутренних дел Арсена Авакова.
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"Насколько я понимаю, сейчас отношения Офиса Президента с Аваковым не очень дружеские. Насколько я знаю, Криклий не был и не является приближенным к Авакову", – сказал Рябошапка.
Экс-генпрокурор заметил, что истинную причину надо искать "в другой плоскости".
Криклия может заменить Кубраков – это человек, возглавляющий "большое строительство". Надо рассматривать в этой плоскости, это не Аваков,
– отметил Рябошапка.
Вероятные отставки Петрашко и Малюськи
Он также прокомментировал заявление об отставке министра экономики Игоря Петрашко. Назвал это "деолигархизацией".
Петрашко – представитель Олега Бахматюка, одного из олигархов. Это (отставку – 24 канал) можно оценивать как позитивный шаг,
– заверил экс-генпрокурор.
В то же время добавил, что вероятное увольнение министра юстиции Дениса Малюськи – непонятное.
"Достаточно профессиональный и компетентный как министр. Возможно, есть какие-то другие претензии к нему", – подытожил Рябошапка.
Кадровые изменения в Кабмине: коротко
- В Раду 14 мая поступили заявления об отставке министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
- В "Слуге народа" сообщили, что могут рассмотреть отставку Дениса Малюськи и главы Минфина Сергея Марченко. К ним якобы есть претензии.
- В этот же день, в Раду поступил документ об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Его подал премьер Денис Шмыгаль.
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