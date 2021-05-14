У Раду надійшла заява про відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Це трапилось раптово, адже раніше розмов чи чуток про його звільнення не було. Причиною звільнення може бути його ймовірний наступник Олександр Кубраков.

Про це заявив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Він зауважив, що вважає неправдивою інформацію про причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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"Наскільки я розумію, зараз стосунки Офісу Президента з Аваковим не дуже дружні. Наскільки я знаю, Криклій не був і не є наближеним до Авакова", – сказав Рябошапка.

Ексгенпрокурор зауважив, що справжню причину треба шукати "в іншій площині".

Криклія може замінити Кубраков – це людина, яка очолює "Велике будівництво". Треба розглядати в цій площині, це не Аваков,

– зазначив Рябошапка.

Ймовірні відставки Петрашка та Малюськи

Він також прокоментував заяву про відставку міністра економіки Ігоря Петрашка. Назвав це "деолігархізацією".

Петрашко – представник Олега Бахматюка, одного з олігархів. Це (відставку – 24 канал) можна оцінювати як позитивний крок,

– запевнив ексгенпрокурор.

Водночас додав, що ймовірне звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи – незрозуміле.

"Достатньо фаховий і компетентний як міністр. Можливо, є якісь інші претензії до нього", – підсумував Рябошапка.

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