Назвали вероятные причины отставки Криклия и Петрашко
Министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко могут покинуть свои должности. К ним якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.
Источник:"РБК-Украина"
Вероятно, это и стало причиной потенциальной отставки. Об этом изданию рассказал собеседник в руководстве "Слуги народа".
Кстати В Раду поступили заявления об отставке министров Криклия и Петрашко, – нардеп
Нардепы поддержат отставку министров
Собеседник заверил, что в Раде найдут голоса за отставку обоих министров.
К слову, есть информация, что новым министром экономики может стать Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – Александр Кубраков. Источник издания предположил, что голоса за назначение Кубракова также будут.
За это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довіра" и партии "За майбутнє",
- сказал собеседник.
Кого еще могут отправить в отставку
Ранее источник 24 канала сообщил, что власть имеет претензии к министру юстиции Денису Малюське, главе Минфина Сергею Марченко и главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову. Этих политиков также могут отправить в отставку.
К слову, в Верховную Раду уже поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова.
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