Министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко могут покинуть свои должности. К ним якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.

Вероятно, это и стало причиной потенциальной отставки. Об этом изданию рассказал собеседник в руководстве "Слуги народа".

Кстати В Раду поступили заявления об отставке министров Криклия и Петрашко, – нардеп

Нардепы поддержат отставку министров

Собеседник заверил, что в Раде найдут голоса за отставку обоих министров.

К слову, есть информация, что новым министром экономики может стать Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – Александр Кубраков. Источник издания предположил, что голоса за назначение Кубракова также будут.

За это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довіра" и партии "За майбутнє",

- сказал собеседник.

Обратите внимание! Криклий и Петрашко сами написали заявление на увольнение. Этот вопрос будут рассматривать на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кого еще могут отправить в отставку

Ранее источник 24 канала сообщил, что власть имеет претензии к министру юстиции Денису Малюське, главе Минфина Сергею Марченко и главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову. Этих политиков также могут отправить в отставку.

К слову, в Верховную Раду уже поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова.